Deze vier coronamaatregelen zijn vandaag versoepeld

Economi­sche impact crisis grootst op Zuid-Lim­burg en Groningen

2:22 In elke regio in Nederland zal de economie als gevolg van de coronacrisis dit jaar krimpen, maar er zijn per regio grote verschillen. Dat melden economen van de Rabobank in een rapport dat maandag verscheen. De zwaarst getroffen regio's zijn waarschijnlijk Zuid-Limburg en het gebied rondom de stad Groningen.