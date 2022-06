Deze vrienden knapten een oude boot op en voeren helemaal naar Parijs

code geel LIVE | Hoge temperatu­ren in Limburg, RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwali­teit door smog

Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd voor de provincie Limburg, vanwege zeer hoge temperaturen. In de middag loopt in Limburg de temperatuur lokaal op tot 35 graden Celsius, hiervoor is een hittewaarschuwing van kracht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de hitte en code geel.

13:01