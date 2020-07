Deze vriendinnengroep kampeert wél bij de Zwarte Cross: ‘Lekker met de meiden in de Achterhoek’

LIEVELDE - Het is even zoeken, maar dan vind je ze wel degelijk: kamperende Zwarte Crossers. Zeven vriendinnen uit Zoeterwoude en Voorschoten staan dit weekend op de camping in Lievelde.

Geen Zwarte Cross? Een kampeerverbod in de weilanden? Het hield vriendinnen Minke, Anne, Emma, Iris, Trude, Christel en Gera niet tegen om toch naar de Achterhoek te komen. De vriendinnen uit het westen zijn vaste klant op de camping op het festivalterrein. Wat doe je dan als het feest niet doorgaat? ,,Iedereen had al vrij dus we dachten: we gaan!”



Deze woensdagmiddag al komen ze met hun caravan aan, zonder enige vorm van file en op een compleet leeg terrein op camping Lieveld. In no-time is een kampement opgetogen en gaan de eerste koude biertjes open. “De eigenaresse zei dat er verder alleen gezinnen en oudere stellen komen”, klinkt het. “We zijn maar helemaal achterin de hoek gaan staan.”

Volledig scherm De meidengroep op hun kleine camping met de caravan. © Jan Ruland van den Brink

Rustige boerencamping

Toegegeven, de meiden – tussen de 19 en 23 jaar oud – hebben ietwat geluk gehad. Tijdens de Zwarte Cross kamperen hier steevast zo’n 150 feestgangers, de rest van het jaar is Lieveld toch vooral een rustige boerencamping. Dat is ook dit weekend de bedoeling. Verschillende aanvragen van jongeren zijn daarom geweigerd. Zeven meiden, dat moest nog wel lukken.



De dames in kwestie kunnen erom lachen. Al moge duidelijk zijn dat ze wel van een feestje houden. Dat zal zich nu grotendeels buiten de camping afspelen. Christel Moerkerk (23) en Iris van Wissen (23) hebben een vol programma samengesteld. Een escaperoom, een klimbos, solex rijden en een bierproeverij, het komt dit weekend allemaal langs.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

‘Niks moet, alles mag’

Het stel gaat ook zeker even kijken bij de crossbaan. Voor Van Wissen zou het haar zevende Zwarte Cross zijn geworden. De eerste keer vroeg Trude Zonneveld (23) haar mee. Ze gingen zelfs de baan op. ,,In een tussenuur schreven we ons in voor de brommerklasse”, blikt Van Wissen terug. ,,We gingen meedoen! Ik had alleen geen idee waaraan precies.”



Daar is ze inmiddels wel achter. De meiden zijn dol op dit Achterhoekse evenement. ,,Ongeveer alle vriendengroepen bij ons uit de buurt gaan naar de Zwarte Cross”, vertelt Van Wissen. ,,Voor ons is het elk jaar weer een geweldig uitje met vrienden”, vult Moerkerk aan. ,,Lekker ongedwongen. Niks moet, alles mag.”

‘Lekker met de meiden in de Achterhoek’

De camping die de zeven nu hebben uitgekozen, ligt op amper 500 meter van het Zwarte Cross-terrein. Natuurlijk balen ze er ook van dat het festival niet doorgaat, maar het alternatief maakt veel goed. ,,Ja, we hadden ook ergens in het westen kunnen gaan kamperen”, zegt Van Wissen. ,,Maar dat is niet echt. Dit vinden wij mooi, lekker met de meiden in de Achterhoek.”