Dichter zocht dagenlang naar plots verdwenen Gaykrant-baas: 'Je hoopt op van alles, maar niet op dit’

Het nieuws dat Hans P., al drie jaar hoofdredacteur van de Gaykrant, is opgepakt voor betrokkenheid bij een zedenmisdrijf, is bij zijn medewerkers ingeslagen als een bom. ,,Niet alleen intern maar ook naar buiten toe is iedereen geschokt”, laat plaatsvervangend hoofdredacteur Paul Hofman in een verklaring weten. ,,De vraag hoe dit mogelijk was, is mij sindsdien voortdurend gesteld. Maar die vraag kunnen ik noch mijn collega’s beantwoorden. Laten we een ding vooropstellen: zolang de schuld van Hans als verdachte niet bewezen is, willen en kunnen wij hem niet veroordelen.”