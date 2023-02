Die ándere staking verdient ook aandacht: ‘Het was buiten de Randstad, dat maakt gewoon verschil’

Dagenlang twee heldere lichtpun­ten te zien, opvallend dicht bij elkaar: ‘Echt de moeite waard om op te letten’

Deze heldere nachten kun je naast de maan nog twee andere, heldere puntjes opmerken aan de hemel. Als je naar het westen kijkt, zie je de twee felle lichtjes schuin boven elkaar. Het gaat om de planeten Venus en Jupiter, die de komende dagen steeds wat dichter bij elkaar gaan staan. ,,Er zijn best vaak leuke dingen in de ruimte te zien, maar een verschijnsel als dit is zeker de moeite waard om op te letten.”