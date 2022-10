Bij supermarkten zijn ze wel wat gewend als het gaat om diefstal. Maar bij Plus Schuldink in Almelo noteerden ze afgelopen week een krankzinnige primeur. Een man wurmde zich door het ‘krattengat’ van de emballage-automaat en kroop over de lopende band naar binnen. Daar werd hij betrapt.

Eigenaar Richard Schuldink van de Plus-supermarkt is verbijsterd. Hij bekijkt nog eens de video-opname van de beveiligingscamera. Daarop is het echt te zien: een man staat even te wachten bij de emballage-automaat voor de automatische inname van lege flessen. In een onbewaakt moment zakt hij door zijn knieën, perst zich door het gat waar normaal gesproken kratten op worden geplaatst en verdwijnt op de lopende band naar binnen.

Quote Bij eerdere poging was deur niet afgesloten. Nu wel, dus kroop de dief maar door het gat Richard Schuldink, eigenaar Plus Eskerplein

Het vervolg van dit treurige filmpje speelt zich af buiten de camera’s maar is bekend. De man werd door een medewerker betrapt in de flessenruimte. Daar had de malafide acrobaat al een stapel lege kratten klaargezet. Hij was van plan zijn buit door de toegangsdeur terug te slepen om de kratten vervolgens via de lopende band weer aan te bieden. De retourbon met het niet onaanzienlijke bedrag aan statiegeld wilde hij verzilveren bij de kassa.

Beelden naar politie

Zo ver kwam het niet. Na te zijn betrapt sprintte de man de supermarkt uit. Hij liep nog een bezoeker omver en wist te ontkomen. De politie bekijkt de beelden en hoopt de dader te achterhalen.

Volgens Schuldink was er al eerder een poging gedaan om lege kratten uit de emballage te stelen. „Toen hadden we de toegangsdeur naast het apparaat niet afgesloten. Dat hebben we na dat voorval wel gedaan. Toen kwam de dief op het idee om door het gat te kruipen. Zoiets hebben we hier nog nooit meegemaakt.”