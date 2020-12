Dief steelt fiets van agent en verkoopt hem ook weer aan hem terug

video Martelka­mer moest rol spelen in snel escalerend onderwe­reld­con­flict: ‘Ze mogen schreeuwen’

17:46 Het martelcomplex dat afgelopen zomer in het Brabantse Wouwse Plantage is opgerold zou volgens het OM een rol hebben gespeeld in een groot conflict tussen rivaliserende groeperingen in het criminele circuit. Dat stelde officier van justitie Koos Plooij vanochtend tijdens een nieuwe inleidende zitting in het proces 26Douglasville.