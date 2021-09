Dieka is zaterdag even filmset van Costa!!: ‘We zoeken nog zoenende stelletjes en gespierde mannen’

Onderwijsbeurs Zes redenen waarom het helemaal niet zo erg is om van studie te switchen

11:24 Bang om een verkeerde studiekeuze te maken? Wil je van studie switchen, of ben je al afgehaakt omdat je studie niet helemaal was wat je ervan verwachtte? Geen nood, zegt studiekeuzecoach Xandra Koops van de Inspiratiemotor: ook een ‘foute’ studiekeuze kan heel goed uitpakken voor je. Bij Onderwijsbeurs Noordoost, op 1 en 2 oktober in Zwolle, ontdek je vast nieuwe mogelijkheden.