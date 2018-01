Dierenambulance in de fik: jas van overleden medewerker brandt uit

In Mijdrecht (Utrecht) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Dierenambulance volledig uitgebrand. De hulpdiensten konden het busje niet meer redden, en de politie gaat uit van brandstichting. Medewerkers van de Dierenambulance reageren verslagen: in het busje hing een jas van een overleden medewerker, die daar hing 'als symbool'.