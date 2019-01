Dierenambulance moet dode honden identificeren na brand: ‘Iedereen loopt hier te janken’

UPDATEHet is een emotionele avond voor de vrijwilligers van de dierenambulance in Purmerend. Zij moeten vanavond de zes honden identificeren die omkwamen bij een brand in een opvang in het nabijgelegen Zuidoostbeemster.

,,Iedereen loopt te janken, het is verschrikkelijk", zegt Pim Langereis, oprichter van de dierenambulance in het Noord-Hollandse stadje. ,,De honden liggen hier nu achter in de garage, we hebben ze in lakens gewikkeld. Het is een vreselijk gezicht. Er zitten ook puppy's bij.”

De dierenambulance van Purmerend werd vanmiddag door politie en brandweer ingeschakeld toen bleek dat het brandende gebouw een hondenopvang was. ,,Wat de assistenten daar aantroffen was echt te heftig”, zegt Langereis. ,,Ze komen hier stuk voor stuk huilend binnen. En als mijn medewerkers janken, dan zegt dat nogal wat.”

Volgens Langereis is van ‘een of twee’ honden inmiddels duidelijk om welk beest het gaat. ,,Sommige honden zijn nauwelijks meer te identificeren. Een aantal heeft geen chip, dat maakt het nog lastiger. We hopen zo snel mogelijk in beeld te hebben om welke honden het gaat. Het is voor een baasje natuurlijk vreselijk om in onzekerheid te zitten. Als we een hond geïdentificeerd hebben, moeten we de eigenaar inlichten over het verlies van hun dier. Vervolgens kunnen ze hier afscheid komen nemen. Dat zal een emotioneel gebeuren worden.”

Felle brand

De felle brand in de hondenopvang brak vanmiddag uit. ,,Het was een heftige fik, het vuur sloeg razendsnel om zich heen", zegt een getuige. Om 15.40 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Hoe de brand kon uitbreken, is onbekend. Een bewoner van het adres aan de Oostdijk wil daar niets over zeggen.

Boze hondeneigenaren zouden zich inmiddels op de Oostdijk hebben verzameld om bij de eigenaar van de hondenopvang en -uitlaatservice opheldering te vragen over de brand. Extra politie zou zijn opgeroepen om de gemoederen te sussen, maar een woordvoerder van de politie kan of wil dat niet bevestigen.

Twee honden

Vorige week kwamen in Purmerend al twee honden om het leven bij een grote brand in een schuur aan de Purmersteenweg. Daar zou een kacheltje in brand zijn gevlogen. ,,Die honden hebben we toen ook weg moeten halen", zegt Langereis. ,,En nu dit weer.”