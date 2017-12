Dierenambulance redt katten uit het grofvuil

Captain No Surrender en zoon horen vandaag of ze langer vast blijven zitten

10:52 Voorman Henk Kuipers (53) van motorclub No Surrender moet zich vandaag melden bij de rechtbank in Leeuwarden. De raadkamer moet een beslissing nemen over zijn voorarrest. Door een speling van het lot staat zijn zoon vandaag eveneens in de Friese hoofdstad voor het hekje. De zittingen worden wel afzonderlijk van elkaar behandeld.