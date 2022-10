Dierenambulance toont triest beeld van zakken vol dode katten: ‘95 procent niet gechipt’

RIJSSEN - Het is een nogal luguber beeld: vuilniszakken vol overleden katten en kittens op een kaal grasveld. Dierenambulance Rijssen, Holten, Nijverdal en Hellendoorn toont die ‘trieste opbrengst’ om eigenaren om het hart te drukken hun kat te chippen. „Aan het snoetje gaan we het niet zien.”

Elke dag is wel weer ergens raak en kan de Dierenambulance Rijssen, Holten, Nijverdal en Hellendoorn uitrukken om een aangereden of overleden kat op te pikken. Het probleem vervolgens: zie de eigenaar maar eens te achterhalen. „Zo’n 95 procent van die katten is niet gechipt”, weet een woordvoerder van de Dierenambulance.



Afvalbak

Zonder chip kan een overleden kat in veel gevallen lastig teruggegeven worden aan een eigenaar om persoonlijk afscheid te nemen van het diertje. In dat geval belandt ie - hoe triest ook - in een grijze vuilniszak. Bij de Dierenambulance houden ze zich aan de wettelijke bewaartijd van twee weken, daarna gaat de kat naar 'destructie’. In de praktijk betekent dat vaak: de afvalcontainer in Rijssen.

„Mensen kunnen dat heel hard vinden, maar wij hebben niet de capaciteit en financiële mogelijkheden om alle katten netjes te cremeren. We gaan heel netjes en respectvol met die beestjes om, maar het is wel ons doel om binnen twee weken de eigenaar te vinden. Anders houdt het op.”

De Twentse dierenambulance deed afgelopen weekend daarom online een oproep aan diereigenaren om hun viervoeters te chippen. Dat kan al vanaf jonge leeftijd en wordt gedaan bij de dierenarts. Op die manier zijn katten en kittens wél makkelijk op te sporen voor de ambulancedienst, bijvoorbeeld via chipnummer.nl.

Volgens een medewerker van de ambulancedienst onderschatten baasjes hun kat vaak. „Mensen denken: die van mij loopt niet weg. Of springt niet uit het raam. Maar katten zijn grote opportunisten. Als het voer bij de buren lekkerder is, gaan ze daarnaartoe.”

Volledig scherm Katten kunnen worden gechipt bij de dierenarts © Getty Images/iStockphoto

Onder de motorkap

Bovendien maken ze de meest gekke dingen bij de Dierenambulance mee. Zo worden er soms katten - levend en wel - aangetroffen die tientallen kilometers onder de motorkap hebben meegereisd. Of adopteren’ mensen een aangelopen kat, die heeft dus eigenlijk een andere eigenaar. „Aan het snoetje gaan wij ook niet zien van wie die kat is.”

Eigenlijk zijn al die problemen op te lossen met een chip. Daarnaast doet de dienst een tweede oproep: als je je kat naar buiten laat, zorg dan dat ie niet alleen gechipt, maar ook gecastreerd is. „Neem je verantwoordelijkheid daarin. Want wij komen soms ook kittens tegen waarvan we niet kunnen achterhalen of ze uit een nestje van een verwilderde kat komen of ergens gemist worden.”

