Digitale rechtspraak kost kapitalen extra

Dat het digitaliseringproject is mislukt, ontkent de Raad. ,,Er is al heel veel bereikt. Er wordt op een aantal gebieden al digitaal geprocedeerd en daar is de toegenomen efficiëntie en kostenbesparing ook te zien,’’ zegt een woordvoerster. ,,Maar we zien wel dat het complexer is dan werd verwacht en dat dit gevolgen heeft.’’



Het is nog onduidelijk hoe de rechtspraak de financiële tegenvallers gaat opvangen, nu het project om te digitaliseren binnen de rechtspraak ernstig is vertraagd. De Raad voor de Rechtspraak schat zelfs in dat de problemen tot een vertraging van ‘minimaal een jaar’ gaan leiden. Tot dusver kon de rechtspraak de kostenstijgingen zelf opvangen, maar sinds 2017 is het geld op, staat in de evaluatie te lezen. ,,Het eigen vermogen is negatief geworden.’’



Het probleem komt daarom op het bordje van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) te liggen. ,,Voor 2019 en verder zal de Raad en het ministerie gezamenlijk gezocht worden naar een structurele oplossing,’’ schrijft de Raad voor de Rechtspraak. ,,Het programma trekt een zware wissel op de voor de Rechtspraak beschikbare middelen.’’