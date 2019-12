Dikke mistdeken ontregelt vliegverkeer: vluchten vertraagd, 1800 passagiers in vertrekhal Eindhoven Airport

Ook de ANWB geeft een verkeerswaarschuwing, vooral in het oosten en zuiden is er kans op mist. ,,Met minder dan 200 meter zicht kan de mist zeer hinderlijk zijn voor het verkeer”, aldus Weeronline. Volgens het weerbureau was het zicht donderdagochtend vroeg in het Brabantse Woensdrecht het slechtst: daar was om 04.00 uur slechts 59 meter zicht.

In de tweede helft van de ochtend trekt de mist langzaam op en gaat over in nevel en lage bewolking.

Schiphol

Op luchthaven Schiphol zijn meerdere vluchten vertraagd als gevolg van de dichte mist. ,,Er kunnen minder vliegtuigen op een baan vertrekken of landen dan normaal, de capaciteit ligt dus lager”, aldus een woordvoerder.



Op de website van de luchthaven is te zien dat meerdere vluchten vertraging hebben opgelopen. ,,Wij raden reizigers aan de website en die van luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden.”



Minder vliegtuigen laten vertrekken en landen per uur is voor de veiligheid. Door de mist kunnen vliegtuigen elkaar onderling minder goed zien en ook het zicht van de luchtverkeersleiding is minder goed.

Eindhoven Airport

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport ligt tot 12.00 uur stil als gevolg van de dichte mist. ,,Om op te stijgen hebben we 300 meter zicht nodig en om te landen 550 meter. Die waarden bereiken we nu niet”, zegt een woordvoerster. Volgens haar zijn er 1800 passagiers in de vertrekhal die moeten wachten tot hun vlucht gaat.

Eindhoven Airport raadt reizigers aan de website van de luchthaven en de vliegtuigmaatschappijen goed in de gaten te houden. De situatie kan worden aangepast als het weerbeeld verandert.

Vluchten naar Lissabon en Girona zijn vanochtend geannuleerd. Dat komt niet door de mist, maar door een staking in Frankrijk.

Tanker botst tegen spoorbrug

Niet alleen het vlieg- en wegverkeer kampt met problemen door de dichte mist. Op de Waal bij Zaltbommel is in de nacht van woensdag op donderdag een tanker tegen een pijler van een spoorbrug gevaren.