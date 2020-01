Discotheken zijn uit, festivals zijn in: ‘Liever een pilletje in plaats van een biertje’

Het is zeven jaar geleden dat de ‘moeder’ van de Time-Out overleed. Nog altijd prijkt een grote foto van Gerda Vesters in het kantoor in het Brabantse Gemert. Sinds haar dood, op 64-jarige leeftijd, is Gerda’s dochter Veronique de baas van wat ooit de grootste discotheek van Nederland werd genoemd. De tijden zijn veranderd en het imago van de Time-Out ook.