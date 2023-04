Dit café steunt Amalia met gevelversiering: ‘Ze verdient een hart onder de riem in deze tijden’

KONINGSDAG LIVE | Prinses Alexia niet bij Koningsdag vanwege examens, nieuw portret Wil­lem-Alexan­der

Prinses Alexia niet bij Koningsdag in Rotterdam vanwege examens in Wales, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ter ere van zijn 56ste verjaardag is er een nieuwe foto vrijgegeven van koning Willem-Alexander, die vanaf 11 uur met zijn familie Rotterdam bezoekt. Het overgrote deel van het land heeft in de ochtend te maken met veel zonneschijn en droog weer. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.