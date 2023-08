Dit complete megadorp voor vluchtelingen werd uit de grond gestampt, maar moet straks alweer dicht: hoe kan dat?

Zwerver die is gepakt in drugslab mag stervende moeder niet bijstaan: ‘Hij kan om dag verlof vragen’

Zijn moeder is stervende, maar de 39-jarige Leon K., zonder vast adres, krijgt geen schorsing om haar bij te staan en met haar in het reine te komen, zoals hij de rechtbank in Zwolle had verzocht. De man wordt verdacht betrokken te zijn bij een drugslab in de Zwolse wijk Stadshagen.