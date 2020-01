Dit doet Nederland als het coronavirus hier opduikt

Wereldwijd worden maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe groot is de kans dat het virus ons land treft? ,,Het is mogelijk dat het in Nederland opduikt’’, zegt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. ,,Maar het risico is heel klein. Het virus komt vooral voor in Wuhan en er is relatief weinig reisverkeer tussen die plaats en Nederland.’’

De kans dat het virus naar Nederland komt is klein, maar als het gebeurt, zijn we volgens Wychgel ‘heel goed voorbereid’. ,,Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) geïnformeerd over de laatste stand van zaken en bij het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben artsen testen waarmee kan worden vastgesteld of iemand het virus heeft’’, vertelt Wychgel. Daarnaast zijn er volgens het RIVM protocollen waarin staat beschreven hoe patiënten met het virus opgevangen moeten worden.

,,Als er iemand bij een arts komt met symptomen die bij het virus horen en die ook in de regio Wuhan is geweest, dan wordt het protocol isolatieverpleging in werking gezet’’, zegt Wychgel verder. Ook zijn huisartsen alert op het virus. ,,Niet alleen huisartsen, maar alle artsen in Nederland weten dat dit speelt en zijn op de hoogte van eventuele maatregelen.’’



Wereldwijd nemen vliegvelden bijzondere maatregelen vanwege het virus, maar in Nederland blijven die vooralsnog uit. De reden is dat Schiphol geen vluchten heeft van en naar de stad Wuhan, dat geldt als epicentrum van het potentieel dodelijke virus. Wychgel stelt bovendien dat het opmeten van de temperatuur van passagiers, zoals op vliegvelden wereldwijd gebeurt, geen effectieve maatregel is om vast te stellen of reizigers het virus hebben opgelopen. Een ‘gewone’ griep geeft immers ongeveer gelijke symptomen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stelt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Goede informatie moet ziekenhuizen, GGD’s en huisartsen helpen zich voor te bereiden voor het geval de ziekte hier opduikt, aldus Bruins. Op andere mogelijke maatregelen, bijvoorbeeld het controleren van reizigers die uit China komen, wil hij nog niet vooruitlopen. Evenmin wil hij ingaan op de mogelijke risico’s voor werknemers van Nederlandse bedrijven in China.

Wat doen andere landen?

In Italië en Turkije worden mensen die uit het gebied komen waar het virus voorkomt naar een quarantaineruimte gebracht. En mogelijke patiënten worden met een speciale ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In de VS, waar het virus al is opgedoken, wordt op verschillende luchthavens gecontroleerd op het virus.



Volgens persbureau Reuters heeft Rusland vluchten van Moskou naar Wuhan geschrapt. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om te reizen naar de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is. Gisteravond noemde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het Wuhan-virus nog geen bedreiging voor de internationale volksgezondheid. Vandaag beraadt de WHO zich daar opnieuw over.



Voor zover bekend zijn er naast China mensen besmet in Thailand, Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Taiwan.

Volledig scherm Het virus heeft ook de oversteek gemaakt naar de VS. © AFP

Volledig scherm Passagiers uit China worden gescand op koort op het vliegveld van Kolkata, India © AFP