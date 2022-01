Dit gezin heeft negen kinderen en mogelijk komt er een tiende: ‘Kunnen niet zeggen dat het nu klaar is’

VIDEO Politie­baas: ‘Drukke nacht kon alleen door forse inzet onder controle worden gehouden’

Het begin van het nieuwe jaar kende, ondanks het vuurwerkverbod, een knallend begin. Op veel plaatsen gingen auto's en vuilcontainers op straat in vlammen op. De Mobiele Eenheid moest in meerdere gevallen in actie komen en er werden diverse aanhoudingen verricht. Volgens nationaal commandant Willem Woelders was het een drukke nacht ‘die alleen door de forse inzet van politiecapaciteit onder controle kon worden gehouden’.

15:27