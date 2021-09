Dit gezin telt drie forensisch artsen: ‘Wij praten rustig onder het eten over een lijkschouwing’

De erehaag brult en jankt bij het afscheid van Den Boet

24 september AMMERZODEN - Kippenvel. Het is rond half elf als in Ammerzoden honderden motorrijders in de erehaag hun machines starten en flink gas geven. Het klinkt haast als een treurzang; het jankt en brult in alle toonsoorten. Een indrukwekkend eerbetoon aan Boet van Dulmen, die in zijn leven als motorracer zelf zoveel mensen kippenvel bezorgde. Uit het hele land hebben mensen gehoor gegeven aan de oproep om naar Ammerzoden te komen voor het vaarwel.