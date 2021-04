Dit huis staat in Nederland, maar langs een Duitse weg en nu mogen de bewoners hun huis niet meer uit

Sneeuw trekt weg uit Brabant, ook verkeers­pro­ble­men opgelost

7 april Er is de afgelopen nacht in Brabant een paar centimeter sneeuw gevallen. De sneeuw zorgde voor gladheid op de weg, wat voor meerdere ongelukken heeft gezorgd. Daardoor stonden er op meerdere plaatsen in Brabant lange files, maar inmiddels zijn alle snelwegen in Brabant filevrij.