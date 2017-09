Dit is er nieuw in iOS 11 voor iPhone en iPad, vanavond te downloaden

Apple's nieuwe besturingssysteem iOS 11 is vanaf vanavond beschikbaar voor iPhones en iPads. Na de update zit de App Store in een nieuw jasje en is het bedieningspaneel veranderd. Maar er is meer. We zetten een aantal veranderingen op een rijtje.

Pas het bedieningspaneel naar eigen inzicht aan

Net als in het oude besturingssysteem kun je het bedieningspaneel oproepen door vanaf de onderkant van het scherm naar boven te vegen. De nieuwe versie is zo ontworpen dat dit je complete scherm vult. Ook kun je het onderste gedeelte van het bedieningspaneel naar eigen inzicht aanpassen, bijvoorbeeld met een stopwatch of het alarmklokje. Door harder op de icoontjes te drukken komen de uitgebreidere opties in beeld.

Nog meer emoji's

Aangezien je nooit genoeg emoji's hebt, lanceert Apple met iOS11 nog een berg nieuwe icoontjes. Denk aan moeders die borstvoeding geven, een T-Rex en een kotsende smiley.

Nieuwe emoji's in de iOS11. © Apple

App voor je bestanden

Apple vond het altijd onnodig om een bestandensysteem in de iPhone of iPad te bouwen. Het is immers geen desktopsysteem. Van die opvatting wordt nu teruggekomen. In de nieuwste iOS is een speciale bestanden-app gevoegd met de naam Files. Deze geeft een overzicht van de onlangs geopende of gedownloade bestanden en mappen.

De bestanden-app. © Apple

Siri gaat vertalen

Ook het spraakprogramma Siri heeft nieuwe toepassingen in iOS11, waaronder de mogelijkheid om zinnen te vertalen in het Chinees, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Je kunt de vraag stellen: 'Hoe zeg je', gevolgd door de zin en daarna de gewenste vertaling. Siri vertaalt vervolgens de zin voor je. Wie liever niet met Siri praat, kan ook een vraag schrijven. Bij het instellingenoverzicht stel je dit in. Het kan wel iets langer duren voordat je antwoord krijgt.

Alleen voor de iPad

Op het thuisscherm van de iPad komen meer apps in de dock, de onderkant van het scherm. Ook kun je sneller van de ene app naar de andere schakelen. Aan de rechterkant komen de apps die onlangs werden gebruikt, ook al was dat op een ander apparaat. Het wordt ook mogelijk om twee apps naast elkaar te gebruiken via een slide over-venster. Daarnaast kun je ook makkelijker teksten, foto's en bestanden naar je mail en andere apps slepen.

Een nieuw jasje voor de App Store

In iOS 11 is ook de App Store vernieuwd. De winkel met apps heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Zo worden dagelijks nieuwe apps aanbevolen in de nieuwe sectie Vandaag. Games worden gescheiden met een eigen tabblad. Het moet allemaal een stuk overzichtelijker worden. ,,Er zijn zoveel apps. Sommige mensen weten niet meer waar ze moeten zoeken. Het was te ingewikkeld geworden om iets te vinden'', aldus Carolina Milanesi van onderzoeksbureau Creative Strategies tegen persbureau Reuters.

Niet storen tijdens het autorijden

iOS 11 heeft een nieuwe veiligheidsfunctie: Niet storen tijdens het rijden. Je krijgt dan geen meldingen meer. Alleen in geval van nood blijf je bereikbaar. Deze functie gaat vanzelf aan als de bewegingssensoren van je iPhone merken dat je meer dan 20 kilometer per uur beweegt. Je kunt dit ook handmatig instellen.

Niet storen tijdens het autorijden. © Apple

Voorbereiding op de installatie

Voordat je het nieuwe besturingssysteem gaat installeren, is het verstandig om een reservekopie van je gegevens op je toestel te maken. Dit voor het geval dat er iets misgaat tijdens de installatie. Hou zeker 2 GB aan opslagruimte vrij. Een goed moment dus om eens te kijken welke oude apps je weg kunt gooien. Zorg er ook voor dat je batterij nog voor ten minste 50 procent vol is, of steek de stekker van de oplader - verbonden met je apparaat - in het stopcontact.

Deze toestellen ondersteunen iOS11:

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S

iPad Pro 12,9 (eerste en tweede generatie), iPad Pro 10,5, iPad Pro 9,7

iPad Air 2, iPad Air, iPad (vijfde generatie)

iPad mini (tweede, derde en vierde generatie)

iPod touch (zesde generatie)

(bron: iphoned.nl)