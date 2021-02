Dit is hoe Utrechtse jeugd de coronacrisis moet zien te overleven: 'Maar het gebrek aan perspectief wordt knellend’

Duiken in een afwasbak en crawlen op de keuken­vloer: Nijmeegse kinderen krijgen zwemles via iPad

3 februari Borstcrawl op de keukenvloer. Duiken in een afwasbak. Watertrappelen vanaf de bank. Is dit Jiskefet? Nee: in Nijmegen krijgen kinderen écht thuis zwemles. Online, via Zoom.