Dit is in vele opzichten een tragisch incident in het doorgeslagen progressieve denken

De Nederlandse schrijver Marieke Lucas Rijneveld had de grote en vooral mooie opdracht gekregen om The Hill We Climb te vertalen – het gedicht dat door Amerikaanse dichtsensatie Amanda Gorman werd voorgedragen tijdens de inauguratie van de nieuwe president. In eerste instantie was er niets aan de hand. Het nieuws werd terecht met veel aplomb gepresenteerd en de Nederlandse auteur vertelde op Twitter ‘zeer vereerd’ te zijn voor het mogen dragen van deze verantwoordelijkheid.