Dit is waarom er overal vliegende mieren zijn: ‘Ze zijn bezig met de bruidsvlucht’

Temperatuur

Waarom we juist nu zoveel vliegende mieren zien, heeft alles te maken met de temperatuur. ,,De nieuwe koninginnen hebben voldoende voer nodig om te groeien. In de winter staat de voedselproductie nagenoeg stil, maar in het voorjaar komt het weer op gang”, zegt Van Loon. ,,Daardoor groeien hun vleugels in het voorjaar en maken ze niet lang daarna in de zomermaanden de bruidsvlucht.”