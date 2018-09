Dit is waarom Nederland zo gelaten reageert op de eerste terreuraanslag in 14 jaar

'Verwarde man' in Den Haag

Dat de dader van de steekpartij op Amsterdam Centraal direct is neergeschoten en opgepakt, helpt volgens Van Buuren ook mee. ,,De politie heeft ontzettend snel gereageerd. Ik hoor niets dan lof over hun optreden. Stel dat de dader ontkomen was; dat had voor veel onrust gezorgd. Dan had je nu krantenkoppen als 'klopjacht op terrorist in volle gang'.

Extreem rechts

Vergeleken met Duitsland, waar afgelopen week duizenden demonstranten de straat op gingen na een dodelijke steekpartij in Chemnitz waarbij twee asielzoekers betrokken waren, is Nederland volgens hem überhaupt veel minder gepolariseerd. ,,In Duitsland heeft extreem rechts een veel grotere aanhang. Daarbij zijn er afgelopen jaren meer terroristische aanslagen (zoals dit voorjaar met een busje in Münster en in 2016 op de Kerstmarkt in Berlijn, red.) en incidenten met buitenlanders geweest, zoals de aanrandingen tijdens oudejaarsnacht 2015 in Keulen. Dat leidt tot een veel explosievere discussie.''



Het is niet zo dat de feitelijke terroristische dreiging in Nederland minder groot geworden is. Het dreigingsniveau staat hier niets voor niets al heel lang op vier, zegt Van Buren; het op één na hoogste niveau ('substantieel'). ,,Afgelopen jaren zijn in Nederland tientallen mensen opgepakt en veroordeeld voor het voorbereiden van misdaden met een terroristisch oogmerk. Maar het nieuws dat iemand met een ingepakte rugzak en een treinkaartje voor Syrië is opgepakt heeft minder impact dan een aanslag met veel doden en gewonden.''