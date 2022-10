Dit kleine rolstoelpad gaat viral: ‘Ik sta perplex, en het werkt!’

Rolstoelgebruiker en GroenLinks-raadslid April Ranshuijsen was er een paar weken geleden goed klaar mee. Bij haar buurtsupermarkt in de Nijmeegse wijk Bottendaal kwam ze soms niet binnen met haar rolstoel. Reden: een wirwar aan fietsen voor de deur. Een doorgang is er wel, maar was bij drukte niet altijd bruikbaar.

Volledig scherm April Ranshuijsen op het nieuwe rolstoelpad bij de Coop in Bottendaal, Nijmegen. © Foto: Bert Beelen

Geen uitweg meer

,,In de spits was werkelijk iedere toegang tot de supermarkt versperd. Soms was het zo erg dat ik de winkel uitkwam en er geen uitweg meer was”, zegt de Nijmeegse.

Ranshuijsen ging de winkel in om een gesprek met de manager aan te knopen. ,,Daar stond schilder Maria Engels bij, die verderop in de wijk woont. Samen kwamen we tot dit idee. Toen ik een paar dagen later boodschappen ging doen, lag het pad er al.” De manager had het geregeld; Engels zorgde voor het schilderwerk.

Tweet gaat viral

Trots als ze was, besloot Ranshuijsen het resultaat via Twitter te delen. Dat heeft ze geweten. In een dag deelden meer dan 180 mensen de tweet en lieten ruim 1500 mensen een like achter. ,,Ik zie dat bijna 80.000 mensen de tweet inmiddels op hun tijdlijn hebben gehad. Ik sta perplex, zoveel bereik op een tweet heb ik nog nooit gehad.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de reacties spreken veel mensen hun bewondering uit voor de aanpassing aan de stoep en worden verschillende gemeenten aangespoord om lering te trekken uit de rolstoelafbeelding in Nijmegen.

Beter dan verbodsbord of kruis

Leuk, al die online aandacht, maar heeft de maatregel effect? ,,Zeker, het pad is vrij. Ik denk omdat het anders is dan een kruis of verbodsbord. De afbeelding creëert bewustzijn én doet beroep op rekening houden met anderen. Je appelleert aan een gevoel: ‘Ik ben wel écht asociaal als ik hier mijn fiets neerzet.’ Dat werkt. Wat mij betreft gaat de gemeente hiermee experimenteren.”