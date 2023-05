Dit moet je wel en (vooral) niet doen bij een babyvogeltje in nood

broedseizoenHet broedseizoen is in volle gang, en dat merken ze maar al te goed bij de dierenambulance. Voortdurend rinkelt de telefoon voor een melding van een verlaten nest. ,,Nu hebben we al vijf of zes meldingen per dag, maar zomers hebben we er wel eens vier per uur.’’