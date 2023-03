Dit reisbureau regelt vakanties naar Oekraïne: ‘Luchtalarm kan afgaan, het is wel avontuurlijk’

Uit Oekraïne gevluchte vrouwen kijken terug op een jaar oorlog: ‘Hij heeft ons kindje niet geboren zien worden’

EINDHOVEN - Een onbekend land, een taal die je niet spreekt en zonder partner je draai zien te vinden; het valt Oekraïense vluchtelingen in Nederland vaak zwaar om hun draai te vinden. De Oekraïense journaliste Anna Dieda interviewde drie gevluchte vrouwen. ,,Tot 24 februari vorig jaar leefden we heel gelukkig in Kiev.”