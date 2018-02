Dit schattige hondje is het nieuwste wapen tegen apensmokkel

Maar hondje Bailey is een nieuw wapen in de strijd tegen smokkelaars. Wesley ontfermde zich over haar toen ze pas dertien weken was en trainde haar sindsdien op het vinden van apen. ,,Als ik haar loslaat wil ze altijd en overal alleen maar zoeken. Als het je huisdier was zou je er gek van worden, maar hiervoor is ze uitermate geschikt. Ze is super attent’’, beschrijft Wesley de unieke kwaliteiten van Bailey. ,,Daarnaast is ze klein en geen typische politiehond. Ze valt niet op.’’



Hij kreeg het voor elkaar dat zijn viervoeter als enige ter wereld de lucht van apen en hun uitwerpselen kan herkennen. ,,We hebben veel getraind. Met hulp van de Apenheul. Zij lieten hun apen in doeken slapen, die wij vervolgens kregen zodat we met echte apengeuren konden werken.’’