Dit vinden mensen van de versoepelingen van het kabinet

Mensen in het land reageren positief over het stappenplan uit de lockdown dat het kabinet woensdagavond presenteerde. Toch is lang niet iedereen van plan gelijk weer van de versoepelingen gebruik te maken wanneer dat weer mag. Dat blijkt uit een gewogen onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel.

In een wederom goed bekeken persconferentie legde premier Rutte uit wat mensen de komende tijd wél weer konden doen. In vier stappen komt de samenleving grotendeels weer op gang.

Contactberoepen

De eerste stap uit het plan is dat contactberoepen, zoals kappers, fysiotherapeuten en masseurs, weer aan de slag kunnen. Twee weken geleden was het dichthouden van de kappers nog de minst populaire verlenging. Niet geheel verrassend zijn veel mensen (82 procent) dan ook blij dat zij dat vanaf 11 mei wel weer kunnen.

Ondanks de steun voor het openen, aarzelen veel mensen om direct naar de kapper te gaan. 44 procent is van plan om de komende twee weken een kapper te bezoeken; 49 procent doet dat niet. Een panellid daarover: ,,Ook al is er misschien afstand tussen klanten, de kapper komt zelf wel met verschillende mensen in contact en daarna ook met mij. Ik betwijfel of elke kapper gaat controleren of een klant klachten heeft. En zelfs als kappers dat doen, biedt dat geen garantie.”

Een verplicht mondkapje had volgens ondervraagden meer zekerheid geboden: ,,Ik had verwacht dat mondkapjes voor kapper en klant verplicht zou zijn, jammer! Ik vind het risico te groot, dus ik ga niet.”

1 juni

Deze aarzeling is ook terug te zien in de versoepelingen vanaf 1 juni. Wederom is de steun groot voor het onder voorwaarden heropenen van uitgaansgelegenheden. Toch is maar een beperkt deel van plan daadwerkelijk naar een terras (48 procent) of restaurant (41 procent) te gaan. Nog minder animo is er voor een bezoek aan het café (26 procent), het museum (19 procent), de bioscoop (16 procent) of het theater (10 procent).

Zelfs over versoepelingen die op lange termijn ingaan, zijn mensen voorzichtig. Ook al zijn de meeste mensen (70 procent) blij met bijvoorbeeld het volledig opengaan van vakantieparken en campings vanaf 1 juli, gaan mensen niet massaal een vakantie in eigen land boeken. 18 procent is dat van plan. Met een groep van 10 procent die het al had geboekt, gaat ruim een kwart (28 procent) op vakantie in eigen land deze zomer.

Aarzeling

In het onderzoek zijn twee duidelijke oorzaken te vinden voor de terughoudendheid van mensen om erop uit te gaan. De eerste is het gebrek aan (grote) behoefte. Alleen over terrassen (60 procent), kappers (57 procent) en restaurants (55 procent) zegt een meerderheid dat te hebben gemist in de coronacrisis. Een stuk minder mensen hebben behoefte aan andere gelegenheden die open gaan, zoals het museum, café of het gebedshuis.

Ten tweede zijn veel mensen bang op veel van deze plekken besmet te raken met het coronavirus. Die angst voor besmetting is het grootst op plekken waar redelijk veel mensen weer binnen bij elkaar komen, zoals cafés (54%), georganiseerde samenkomsten (41%), sauna’s (45%), gebedshuizen (41%), bioscopen (40%), theaters (40%) en restaurants (38%). Een ondervraagde die niet direct uitgaat wanneer dat kan: ,,Alles wat in de buitenlucht kan tijdens deze zomermaanden vind ik een goed plan. Alle binnen plannen vind ik nog te risicovol en oncontroleerbaar.”

Ook al blijven mensen voorzichtig, toch vinden de meeste mensen (54 procent) dat het kabinet in het juiste tempo maatregelen versoepelt. Verder vinden mensen de afbouw van maatregelen eerder te snel (25 procent) dan te langzaam (14 procent) gaan.

Toch verwachten mensen dat het kabinet de komende tijd moet terugkomen op, in ieder geval een deel, van de versoepelingen. De helft (50 procent) denkt dat het aantal besmettingen met de versoepelingen dermate toeneemt dat het kabinet ze moet terugdraaien. Een ondervraagde hierover: ,,Als het kabinet één vinger geeft, nemen mensen de hele hand. Ik zie nu al overal dat mensen te makkelijk worden in het naleven van de regels.” Een derde (36 procent) denkt dat het aantal besmettingen beperkt blijft en het kabinet niet hoeft terug te komen op versoepelingen.

Economie

Toen het kabinet twee weken geleden veel maatregelen verlengde, was er vooral onbegrip in het bedrijfsleven. Het kabinet zou te weinig oog hebben voor de economie. Die balans is nu wat meer hersteld, vinden ondervraagden. Na de vorige persconferentie gaf 43 procent aan dat het kabinet zich te veel richtte op de bestrijding van het virus en te weinig op de economie. Nu vindt slechts 20 procent dat nog. Meer mensen vinden dat de juiste balans is gevonden.

Ook ondernemers zijn blij dat het kabinet zich wat meer richt op wat wel kan. 65 procent van de bijna 2000 ondervraagde ondernemers en zzp’ers uit het onderzoek zegt de komende tijd voldoende perspectief te hebben met het stappenplan van het kabinet: ,,Tuurlijk had ik eerder open willen gaan met mijn restaurant, maar ik weet nu in ieder geval waar ik naartoe kan werken.” 29 procent van de ondernemers heeft onvoldoende perspectief.

Het onderzoek is gehouden van woensdagavond 6 mei (na de persconferentie) tot donderdagmiddag 7 mei 2020. Aan het onderzoek deden 22.361 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit 65.000 mensen.