Dit weekend kan het broeierig warm worden

Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog, met lokaal 20 graden in het zuiden van het land. Vanaf donderdag krijgen we te maken met nog hogere temperaturen, boven de twintig graden, maar lokaal is er wel kans op een bui.



Vrijdag is de temperatuur op veel plaatsen zomers en dat houdt ook in het weekend aan. ,,Zeker zaterdag, want dan kan het benauwd aanvoelen”, weet Janssen. In vrijwel heel het land kan de temperatuur oplopen tot boven de 25 graden en in het zuiden en zuidoosten sluit Weerplaza niet uit dat het zeer lokaal 30 graden en dus tropisch warm kan worden. ,,Benauwd weer in Nederland met hoge temperaturen dat betekent natuurlijk ook kans op een klap onweer en dat levert weer een lagere temperatuur op voor de zondag.”



Het lijkt er op dat de warmte niet van lange duur is.