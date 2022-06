‘Dit zie je wel eens op televisie, in Amerika. Maar dat verwacht je toch niet in Zierikzee!’

De enorme ravage wijst vanzelf de route die de windhoos heeft afgelegd. Het spoor loopt via talloze huizen vanaf de Nieuwe Haven tot aan de wijk Malta. Bewoners lopen vertwijfeld over straat en proberen de eerste puin te ruimen. Eigenlijk niet goed wetend waar ze moeten beginnen. Het ongeloof over het natuurgeweld dat zojuist voorbij is geraasd, straalt van hun gezichten af. ,,Dit zie je wel eens op televisie, in Amerika. Maar dat verwacht je toch niet hier in Nederland! Niet in Zierikzee!”