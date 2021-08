Dit zijn alle coronamaatregelen op een rij

CORONAVIRUS LIVE | Rutte: 'Moeten ons niet weer laten verrassen', De Jonge: '1,8 miljoen mensen nog geen immuniteit’

20:09 Het kabinet gaat al eerder versoepelen dan wat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert. Dat team van adviseurs noemt 20 september als mogelijke datum om ‘stap voor stap afscheid te nemen van de maatregelen’. Maar het kabinet versoepelt al per 30 augustus maatregelen in het hoger onderwijs. Dat melden demissionair premier Rutte en minister De Jonge zojuist in hun persconferentie. Het kabinet hoopt op 1 november de dan nog geldende coronamaatregelen te kunnen laten varen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.