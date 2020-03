Dit zijn de cruciale beroepsgroepen die doorwerken en wel kinderopvang houden

Vertrouwen Nederlan­ders in aanpak coronacri­sis neemt af

18:04 Het vertrouwen in de aanpak van het coronavirus door de Nederlandse overheid is afgelopen week gedaald. Een groeiend deel van de bevolking wil dat er meer maatregelen worden genomen om het virus in te dammen. Zeventien procent is van plan te gaan ‘hamsteren’.