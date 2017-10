Dit zijn ze: de lelijkste en toch liefste huisdieren van Nederland

foto'sVandaag, op Dierendag, staan wereldwijd alle dieren in de schijnwerpers. Maar die zijn lang niet altijd om aan te zien. Wij vroegen baasjes van lelijke, gehandicapte, maar o zo lieve en knuffelbare huisdieren een foto in te sturen van hun ietwat mismaakte hond, kat of ander dier. Dat leverde honderden reacties op zoals die over Erwtje: een geestelijk gehandicapte poes die ook nog een hazenlip heeft.

Uit de bijna 300 inzendingen zijn door de redactie, uit de losse pols, tien van de opmerkelijkste dieren gevist die niet echt goed werden bedeeld door moeder natuur. Die compilatie van kale katten, half blinde poezen of honden met maffe haargroei is hieronder te zien. Wil je alle ingestuurde foto's zien? Dat kan hier.

Volledig scherm Erwtje © Privéfoto

Erwtje (10)

Volgens baasje Ada de Graaf is de poes apart, superlief en met de fles grootgebracht.

Volledig scherm Coco © Privéfoto

Coco (7)

,,Ze is zo lelijk in bepaalde tijden van het jaar, omdat ze van vachtje verandert in de zomer en winter. En daardoor is ze toch de mooiste poes ter wereld'', vinden baasjes Remko en Morena Willems.

Volledig scherm Muiz © Privéfoto

Muiz (16)

Volgens zijn baasje in reutje Muiz bijna vier keer dood geweest, maar is hij nog steeds springlevend. ,,Hij is echt supersterk! En ook moeders mooiste niet meer, doordat hij een oog mist en blind is aan het andere oog.''

Volledig scherm Noodles © Privéfoto

Noodles (2)

Rat Noodles is volgens baasje Tamara Haagmans inderdaad lelijk. ,,Niet zo moeilijk om te bedenken toch'', meldt de trotse eigenaar die vier van deze mormels in huis heeft. ,,En iedereen vindt ze lelijk.''

Volledig scherm Gismo © Privéfoto

Gismo (3)

Baasje Jolanda Verheij verzekert dat haar hondje 'de liefste, vrolijkste etter' is.

Volledig scherm Oculus © Privéfoto

Oculus (2)

Poes Oculus heeft volgens zijn baasje één oog, maar is een blijft een scherpe struikrover. ,,De kater kwam als kitten met een enorme oogontsteking bij ons in het asiel waar ik op mijn eerste dag als vrijwilliger was begonnen. Hij is een half jaar lang perfect (medisch) verzorgd door de dierenartsassistente die daar werkt. Nu is hij een ondeugende en speelse doerak.''

Volledig scherm Lola © Privéfoto

Lola (12)

Volgens baasje Ingeborg is teefje Lola lelijk omdat ze eigenlijk de allermooiste is.

Volledig scherm Fenna © Privéfoto

Fenna (10)

Baasje Carla van Duijn weet het zeker: de uitpuilende ogen van Fenna lijken op die van Hollywoodlegende Bette Davis. ,,En ze is altijd bereid hoger te klimmen als het gaat om lekkere hapjes.''

Volledig scherm Annebel © Privefoto

Annebel (15)

Volgens baasje Elbee is Annebel lelijk, maar natuurlijk de allerliefste van de wereld.

Volledig scherm Edgar en Olivier © Privéfoto

Edgar en Olivier (5)