Dit zwembad is al weken uitverkocht (en dat komt niet alleen door het mooie weer)

Vogelgriep in Lunteren: duizenden kippen worden geruimd, maatrege­len voor 235 bedrijven in omgeving

Bij een kippenboer in Lunteren is vogelgriep geconstateerd, meldt de overheid zondagochtend. Bij het bedrijf moeten 5000 legkippen worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. De boerderij ligt in een gebied waar nog veel meer pluimvee wordt gehouden. De uitbraak heeft daardoor grote gevolgen voor bedrijven in de regio.

10:31