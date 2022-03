Docent (33) middelbare school in tranen na vonnis: hij moet de cel in voor seksueel misbruik leerlinge (14)

De rechtbank legde hem verder een beroepsverbod op. Hij mag vijf jaar lang geen les geven aan minderjarigen.



De docent was mentor van het meisje toen ze in de tweede klas van de havo zat. Ze had het moeilijk en hij begeleidde haar. Ze hadden contact via WhatsApp en op een gegeven moment zei hij dat hij haar leuk en aantrekkelijk vond. Ze kusten en hadden het erover dat het niet kon omdat hij haar leraar was.