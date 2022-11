Docent onwel, leerlingen grijpen in: traumaheli landt bij school Harderwijk: ‘Het is verschrikkelijk’

Een docent van RSG Slingerbos in Harderwijk is vanmorgen onder schooltijd onwel geworden. Enkele leerlingen waarschuwden het personeel. Alle lessen zijn per direct gestopt. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is.