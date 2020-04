Docent Patrick fietst 100 kilometer om al zijn leerlingen een fijne Pasen te wensen

Wat doe je als je na weken thuisonderwijs je leerlingen ontzettend mist? Precies, dan stap je op de racefiets en zoek je alle kinderen van je klas gewoon thuis op. Zo kon Patrick van Lierop, docent op het Udens College, al zijn leerlingen in levende lijve een fijn Pasen wensen. En gelijk even checken hoe het met iedereen gaat.

Natuurlijk gebruikt hij Skype, Zoom en al die andere videoprogramma’s. Maar toch komt het niet in de buurt van de ouderwetse ervaring van gewoon samen in het klaslokaal staan. Zeker niet als je het vak techniek geeft. Want dat laat zich niet zo eenvoudig vertalen tot thuisopdrachten.

,,We hebben de laatste weken al van alles bedacht”, zegt Van Lierop. ,,Zo moesten de leerlingen met huis-, tuin- en keukenspullen een kettingreactie nabootsen. Of een mooie kubus vouwen van papier. Maar lastig is het wel.”

Van Handel tot Nistelrode

Door zijn astma en hooikoorts moest Van Lierop noodgedwongen als een van de eerste docenten vanuit huis gaan werken. Inmiddels is het gemis zó groot dat hij vrijdag besloot op de racefiets te stappen, bewapend met een tas vol paascadeautjes. Bij alle leerlingen ging hij thuis langs om de lekkernijen af te geven, een praatje én een selfie te maken.



De tocht van 70 kilometer bracht hem van Handel tot Nistelrode en kostte de hele vrijdag. Daarbij heeft Van Lierop nog het geluk dat hij ‘slechts’ tien leerlingen in de klas heeft, de zogeheten huiskamerklas van het Udens College. Daarin zitten tieners die wat extra begeleiding krijgen.

Geen box of high-five

,,Normaal gesproken geef je elkaar dan een box of een high-five, maar dat gaat nu niet’’, zegt de docent. ,,Maar toch is het fijn dat je iemand even in de ogen kan kijken. Er leven ontzettend veel vragen. Over hoe lang het nog duurt, of leerlingen overgaan naar de volgende klas. Vragen waar ik lang niet altijd een antwoord op heb.”

Tijdens zijn bezoeken bleek dat twee leerlingen al een familielid hebben verloren aan het coronavirus. ,,Hartverscheurend. Ik ben op de terugweg een uur langer doorgefietst om het hoofd een beetje leeg te kunnen maken. Uiteindelijk heb ik zo de honderd kilometer wel aangetikt, dat ik normaal gesproken nooit.”

Beetje positiviteit