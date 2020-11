Docent zit thuis na ‘haatzaaiende’ schrijfopdracht over islam, school neemt maatregelen na doodsbedreigingen

De docent godsdienst op het Leidse Visser ‘t Hooft Lyceum die een schrijfopdracht voor 3-vwo maakte waarin moslims op een hoop lijken te worden gegooid met aanslagplegers is voorlopig niet op de school aanwezig. Dat meldt Omroep West . Het is niet bekend of de docent is geschorst of dat hij thuiszit voor zijn eigen veiligheid. Op een besloten Instagrampagina kwamen doodsbedreigingen binnen aan het adres van de docent.

In een brief aan ouders en leerlingen staat dat de politie aangeeft dat er geen acute dreiging lijkt te zijn richting de school en de leerlingen. Toch heeft de school besloten het zekere voor het onzekere te nemen door de veiligheid extra te waarborgen. Zo is er nu maar één in- en uitgang beschikbaar voor leerlingen en docenten. Ook is er extra toezicht en is de wijkagent vaker in en rond de school te vinden.

Een woordvoerder van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), waar het Visser ‘t Hooft Lyceum onder valt, laat weten dat de school nu vooral de rust probeert te waarborgen. ,,We leggen de leerlingen in de onderbouw vanochtend uit wat er aan de hand is en proberen ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt.” De school wil verder niet reageren.

‘Shitzooi’

Een tweet met foto van de schrijfopdracht, geprojecteerd op een schoolbord, ging dit weekend rond op Twitter. ‘Schrijf een krantenartikel van 500 woorden over de godsdienstvrijheid en de islam’ begint de opdracht. Daarna volgen vijf vragen die de leerlingen in hun artikel moeten beantwoorden. ‘Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen? Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme? Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam? Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt? Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?’

Veel mensen reageren verontwaardigd met teksten variërend van ‘God allemachtig wat een shitzooi’, ‘Is dit echt?’ en ‘Ik vind het zo erg voor moslimkinderen op deze school, plaatsvervangend misselijk.’ tot ‘Verantwoord onderwijs aanbieden, het Visser ‘t Hooft Lyceum (Leiden e.o.) weet hoe het moet’ en ‘Het Visser ‘t Hooft Lyceum is een christelijke school, waar we elkaar in onze waarde laten’.

Voorzitter Farid Azarkan van de Denk-fractie in de Tweede Kamer zag de tweet ook voorbijkomen en reageerde met: ‘Bijzondere vragen. Ben benieuwd naar de antwoorden.’

Respect voor elkaar

Lyceum-directeur Ron Onderwater liet eerder al in een verklaring weten dat de school afstand neemt van ‘enkele vragen in de schrijfopdracht’ tijdens een godsdienstles afgelopen week. ‘Het Visser ’t Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen. Dat is zeker niet de bedoeling geweest’, schrijft hij mede namens het bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

‘Nette reactie van de school. Wel uitzoeken hoe dit soort teksten in een opdracht belanden’, reageerde Azarkan. Andere twitteraars uiten kritiek op de reactie van de school. ‘Die neemt er slechts ten dele afstand van’, tweet iemand. ‘Hoogst bedenkelijk’, schrijft een ander. ‘Blijkbaar niemand die daar intern aan de bel trekt’reageert weer een ander.

Gevoelig

De combinatie islam en moslimfundamentalisten ligt sinds de aanslagen van de afgelopen weken in Frankrijk uiterst gevoelig. Een geradicaliseerde jihadist onthoofdde vorige maand in een voorstad van Parijs de 47-jarige geschiedenis- en aardrijkskundeleraar Samuel Paty. Dit nadat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond.

De foto van de dader, een Tsjetsjeense vluchteling die door de politie werd doodgeschoten, bevond zich in het mobieltje van een geradicaliseerde Tunesiër die eind oktober drie mensen doodde in een kerk in Nice.

