Dochter van ‘omstreden’ kapitein Westerling: ‘Lerares noemde hem moordenaar, dat raakte me’

Op de dag dat Raymond Westerling overleed – 26 november 1987 – werd hij gebeld door journalisten over de publicatie van deel 12 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, het standaardwerk van historicus Loe de Jong. Dat ging over Nederlandse ‘oorlogsmisdaden’ in Nederlands-Indië.



,,Er stond ook een stuk in over papa’’, vertelt Palmyra Westerling (1971), zijn jongste dochter, die erbij was. ,,Hij was het er niet mee eens en wond zich op. Hij zei tegen journalisten dat hij ertegen zou ageren. Het raakte hem diep.’’