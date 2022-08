Dochtertje (4) ziet hoe haar moeder wordt toegetakeld door ex (33) en zegt: ‘Je doet mijn mama pijn’

Nachtzus­ter Wilma (62) trekt voor haar werk een ochtendjas en sloffen aan

GOOR - In ochtendjas en met pantoffels aan lijkt het alsof ze zo naar bed gaat. Of ze nog even voor het slapen gaan een kopje warme melk haalt. Toch loopt nachtzuster Wilma Naberhuis (62) niet met dat doel door de gangen van het verzorgingshuis Huize Herfstzon. Ze is aan het werk. Want die ochtendjas en pantoffels maken sinds kort onderdeel uit van haar werkkleding.

