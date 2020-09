Dode butskop aangespoeld bij Terneuzen, zorgen om kalf

UpdateEen van de twee butskoppen die de afgelopen dagen werden gezien in de Westerschelde is aangespoeld in Terneuzen. Het dier is overleden. Het gaat om de moeder, het kalf zwemt nog rond. Het dier, dat zo'n zes meter lang is, lijkt te zijn aangevaren en heeft een grote wond op de zijkant van het lijf.

,,We maken ons erg zorgen", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. ,,We weten niet of het dier nog moederafhankelijk is. Over de butskop is maar heel weinig bekend. Ze leven in diepzeegebieden en worden maar weinig gezien.”

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan het dode dier verder onderzoeken. ,,Zo kunnen we achterhalen of ze nog lacterend was, melk gaf”, legt Van den Berg uit. Niet dat de hulpverleners overigens veel kunnen betekenen voor het kalf, als dat inderdaad nog zou zogen. ,,Bij geboorte is zo’n dier al drie, drieënhalve meter. Die kun je niet in een badje stoppen en voeden. Het kan zijn dat het binnenkort zeer verzwakt aanspoelt en dan kunnen we het uit zijn lijden verlossen. Het is dan ook geen reddingsactie maar een hulpverleningsactie.”

Volledig scherm De aangespoelde butskop © Harmen van der Werf

Mocht de kalf al wel zelfstandig zijn, dan zal SOS Dolfijn proberen het dier naar diepere wateren te leiden. Al is dat nog een hele reis. ,,In de zuidelijke Noordzee, waar Nederland aan ligt, redt hij zich niet, het moet op zijn minst in de noordelijke Noordzee zijn. Het ziet er al met al niet hoopvol uit”, zegt Van den Berg. ,,Butskoppen leven normaal in de diepe oceanen waar ze op kilometers diepte naar voedsel zoeken. Twee weken geleden werden nog twee butskoppen aangetroffen in de Oosterschelde. Dat zijn waarschijnlijk dezelfde dieren, want de laatste waarneming van butskoppen in Nederland dateert uit de jaren negentig.”

In de afgelopen vijftig jaar zijn de dieren slechts twee keer eerder levend gezien in Nederland. Butskoppen zijn diep duikende walvisachtigen uit de familie van de spitssnuitdolfijnen. Ze kunnen ruim twee uur onder water blijven en kunnen dan dieptes van meer dan twee kilometer bereiken, waar ze jagen op diepzee-inktvissen en vis. In de ondiepe Zuidelijke Noordzee horen ze niet thuis en dus kunnen ze hier maar moeilijk overleven. De meeste meldingen in dit gebied betreffen dan ook gestrande dieren.

