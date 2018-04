Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk op A15 bij Echteld, snelweg dicht

Ter hoogte van Echteld reed de auto door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Aanvankelijk was gemeld dat er ook een vrachtwagen bij was betrokken, maar dat blijkt niet zo te zijn.



Een woordvoerster van de politie meldt dat er vier mensen in de auto zaten tijdens het ongeval, waaronder de persoon die overleed en de zwaargewonde persoon. Twee personen bleven ongedeerd. Hoe het eenzijdige ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Momenteel doet de politie onderzoek. Naar verwachting duurt dit onderzoek tot ongeveer 20.30 uur.



De Verkeers Informatie Dienst adviseert automobilisten om te rijden over de A59 en A50.