Dode in Scheveningse haven bij aanvaring: 'Verschrikkelijke gebeurtenis'

Er is één dode gevallen en meerdere gewonden. In een persconferentie vanavond sprak de burgemeester over een aanvaring tussen een RIB - een kleine, snelle boot voor rondvaarten op zee - en een stalen motorboot. Op de RIB zaten acht mensen - zeven gasten en één schipper - en op de motorboot drie.



Drie van de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen ligt daar in kritieke toestand. ,,Ik hoop met heel mijn hart dat ze zullen herstellen'', zei Krikke geëmotioneerd. ,,Mijn gedachten zijn allereerst bij het slachtoffer en de nabestaanden. Voor hen is het vandaag een verschrikkelijke dag.''



De identiteit van de dode is ook vastgesteld. De politie stelt de familie van het verlies op de hoogte.



De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar het ongeluk. ,,Totdat die resultaten binnen zijn, kan ik daar nog niets over zeggen'', aldus de burgemeester.



Dode bij aanvaring Scheveningen haven.

Zoektocht

Een tijdlang was niet zeker of alle opvarenden uit het water water gehaald. Daarom werd een grootscheepse zoektocht op touw gezet, die kort na 20.30 uur werd beëindigd met de mededeling dat er geen mensen meer werden vermist.



De boot waarop de persoon was die is overleden door het ongeval, is verhuurd aan de organisatie van de Volvo Ocean Race. Die verhuurt het aan andere bedrijven.



Het ongeluk is gebeurd in de eerste binnenhaven.

Volledig scherm © ANP

Getuige

Volgens een 22-jarige getuige werd een RIB-boot (een snelle boot voor rondvaarten op zee) overvaren door een jacht.



,,We kwamen aan in de haven, maar op de plek waar wij zouden aanleggen, lag op dat moment een ander schip, de Minerva’’, zegt een vrouw die aan boord was van tallschip De Eendracht die met 70 zieke kinderen die dag een tocht had gemaakt van Vlaardingen naar Scheveningen. ,,De Minerva moest een naar achteren varen, maar had een aantal bootjes in de blinde hoek. Er was ook geen communicatie tussen de schepen. Door de manoeuvre veranderde het achtergelegen jacht van plaats en die is vervolgens over de RIB-boot met vijf inzittenden gevaren. Het ongeluk was een aaneenschakeling van zeer ongelukkige gebeurtenissen.’’



De vrouw en andere opvarenden van de Eendracht hebben het ongeluk zelf niet zien gebeuren, maar waren wel getuige van de reanimatie van wat later het dodelijk slachtoffer bleek te zijn. ,,De hulpdiensten waren er erg snel bij. De reanimatie gebeurde op de kade. Een verschrikkelijk gezicht. Ik dacht bij mezelf: dit wil ik niet zien.’’

