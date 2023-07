Dode man in Duits ziekenhuis is inderdaad Frans: Duitse politie kwam pas na zijn overlijden in actie

De man die 21 juni is overleden in een ziekenhuis bij Leverkusen is inderdaad de vermiste Frans Udink (71) uit Velp. Dat bevestigt de politie na een onderhoud met de familie van de verstandelijk beperkte man die sinds 1 juni was vermist.

Udink belandde 6 juni in het Duitse ziekenhuis. Door medewerkers van het ziekenhuis werd hij gezien als een onbekende man. Hij was op dat moment in slechte gezondheid. 21 juni overleed Udink in het ziekenhuis. Toen was er in Velp en onder meer Aalten al zeker twee weken een grote zoektocht gaande naar de vermiste Udink.

Toen Frans vorige maand na twee dagen nog niet thuis was, werd in Velp en omgeving een massale zoekactie op touw gezet. Op stations in de regio werden flyers verspreid met zijn signalement. Zijn broer vertelde dat Frans de neiging had om zomaar in de trein te stappen.

Uit een persbericht van de Nederlandse politie blijkt dat in Duitsland pas na de dood van Frans de Kriminalpolizei werd ingeschakeld. Dit om te onderzoeken wat de identiteit van de dode was. Bij onderzoek naar de bezittingen werd een telefoonnummer gevonden. Door dat nummer te bellen werd familie van Frans bereikt, vermoedelijk broer Bennie in Velp.

Identificatie

De familie heeft Frans dinsdagmorgen geïdentificeerd. Een woordvoerder van de Duitse politie zegt nog niets te kunnen zeggen over hoe de zoektocht naar de identiteit van Frans precies is verlopen. Uitgezocht wordt hoe het kan dat hij in Nederland gesignaleerd stond als vermist en vermoedelijk is Duitsland was, maar dat hij desondanks mogelijk weken in een Duits ziekenhuis heeft gelegen zonder dat iemand wist wie hij was.

