Dode surfer in Grevelingenmeer is 53-jarige man uit Breda

Wie de energiecom­pen­sa­tie zelf niet nodig heeft, kan daarmee een woning in Oekraïne verwarmen

Vincent Wever uit Zwolle is samen met zijn buurvrouw het initiatief ‘Energie voor Oekraïne’ gestart. Wie de energiecompensatie zelf niet nodig heeft, kan die doneren en met dat geld worden huizen in Oekraïne voorzien van elektriciteit. In anderhalve dag tijd hebben al meer dan vijftig mensen hun energiecompensatie gedoneerd.