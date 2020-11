Dode zeezeiler krijgt na 25 jaar vermist te zijn geweest eindelijk een naam

politieagent gewond Aytmara (39) naar ‘geheime locatie' na rellen in Maastricht: 'We werden omsingeld door hooligans’

16 november Tientallen leden van Kick Out Zwarte Piet zijn vanmiddag onder politiebegeleiding naar een geheime locatie in Maastricht gebracht nadat ze door honderden tegenstanders werden bekogeld met vuurwerk en eieren. De Mobiele Eenheid (ME) voerde charges uit en probeerde betogers met paarden en honden op afstand te houden. ,,Het was angstaanjagend. We werden omsingeld door honderden mensen”, zegt Aytmara Hersisia, woordvoerder van de Limburgse afdeling van Kick Out Zwarte Piet.