Dodelijk ongeval op bedrijventerrein Deventer: man overreden door shovel

Nout (19) liet zijn borsten verwijde­ren: ‘Ik werd voor het eerst door een vreemde ‘hij’ genoemd’

Nout is een transgender persoon. Drie weken geleden zijn de borsten van Nout verwijderd. Een groot moment in de overgang van vrouw naar man. Nout is geboren in een meisjeslichaam en zit midden in zijn transitie. ,,Ik werd voor het eerst door een vreemde ‘hij’ genoemd. Dat voelt euforisch. Ik had zelfs een mondkapje op.”

30 januari